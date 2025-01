L’Abc Solettificio Manetti riparte dopo la sosta. Domenica a Siena chance per la redenzione

Riparte da Siena il campionato dell’Abc Solettificio Manetti, che dopo la sosta per le festività natalizie sarà di scena domenica alle 18 al Pala Estra contro la Mens Sana nella 17esima giornata di B Interregionale. Una gara decisamente complicata sia per i venti punti di scarto incassati all’andata al Pala Betti di Castelfiorentino (75-95 il finale), sia per le ambizioni dei senesi che con 16 punti rincorrono la qualificazione ai play-off di Serie B Interregionale.

La squadra di coach Manetti, che spera di recuperare gli infortunati Corbinelli e Falaschi, ha chiuso il 2024 in netta difficoltà con tre sconfitte consecutive, di cui le ultime due pesanti sia per il punteggio che per la prestazione incolore dei gialloblù valdelsani. Troppo altalenante fin qui il rendimento di Cantini e compagni, che hanno spesso viaggiato sulle ‘montagne russe’ anche all’interno della stessa partita. Sfruttata la pausa per lavorare con intensità, per i castellani è il momento di provare a cambiare passo per regalarsi un’altra incredibile salvezza al fotofinish.