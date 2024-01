L’Abc torna a sorridere. Prova di forza con Arezzo

abc castelfiorentino

85

scuola basket arezzo

72

ABC CASTELFIORENTINO: Rosi 3, Lazzeri 3, Corbinelli, Pucci 14, Merlini, Zaiets 4, Scali 20, Nepi 19, Cantini 6, Delli Carri n.e., Belli 16. All. Angiolini.

SCUOLA BASKET AREZZO: Pelucchini 6, Zocca 15, Toia 15, Nica n.e., Iannicelli 2, Rossi 8, Jankovic 12, Semprini 12, Vagnuzzi, Giommetti 2, Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti.

Arbitri: Pedini di Corciano, Antonelli di Spoleto.

Parziali: 20-14; 47-30; 60-47.

CASTELFIORENTINO – Il turno infrasettimanale di Serie B Interregionale porta il sorriso in casa Abc Solettificio Manetti, che al termine di un match fatto di grande concentrazione ed ottima intensità difensiva centra un’importante vittoria contro Arezzo. Cantini e Pucci fanno il lavoro sporco nel pitturato e Nepi (nella foto a destra) guida l’attacco castellano sul 4-0, che diventa 6-0 proprio a firma Cantini. Pucci infila il +7, con Belli che si iscrive invece a referto per il 12-3 a metà frazione. Arezzo torna a meno 2, ma ci pensa Pucci con 6 punti consecutivi a ristabilire il più 8 (20-12), finché Jankovic non manda tutti al primo riposo sul 20-14. Ancora Pucci e una tripla di Lazzeri valgono il massimo vantaggio per l’Abc (25-14), ma gli ospiti non mollano e si rifanno sotto finché due ’bombe’ di capitan Belli non segnano sul tabellone la nuova doppia cifra di vantaggio gialloblù (34-23 al 15′). Margine che i castellani portano a 17 punti all’intervallo lungo, mentre al rientro dagli spogliatoi Toia e Jankovic provano a scuotere Arezzo, ma 3 splendide conclusioni di Nepi permettono al team di Angiolini di tenere saldo il controllo della gara (53-37 al 23′). Cinque punti di Belli e una stoppata di Cantini sul finire di terzo quarto valgono il 60-47 con cui si apre l’ultimo tempino. Il parziale inizia con un botta e risposta, finché un paio di disattenzioni castellane permettono agli ospiti di accorciare fino al meno 11 con Toia (69-58 al 34′). Coach Angiolini ferma il gioco e al rientro i gialloblù locali blindano l’area recuperando un pallone dietro l’altro, mentre Pucci e Nepi ristabiliscono il 77-60 che indirizza la sfida. A 2 minuti dalla fine poi è il tapin di Scali (nella foto a sinistra) a mandare i titoli di coda sull’81-60. Ora l’Abc torna in campo domani alle 20.30 a Serravalle Scrivia per un altro scontro diretto in chiave salvezza.