L’accordo. Anche CCE Partners si schiera al fianco dei biancoverdi

Si allarga, di pari passo con i buoni risultati del campo, il numero di partner che sostengono il nuovo corso della Mens Sana Basketball si allarga sempre di più: ‘CCE Partners per l’impresa’ già dal mese di settembre, collabora con la società per la gestione amministrativa e fiscale, fornendo inoltre alla società un prezioso supporto di consulenza su vari aspetti strategici. L’attività di CCE è infatti focalizzata, su attività di ristrutturazione aziendale, ma anche di consulenza per lo sviluppo d’impresa con l’obiettivo di creare valore economico e sociale, affiancando direttamente le imprese e le persone, ponendosi obiettivi molto concreti e ambiziosi. "Ci tengo a ringraziare CCE per quanto sta facendo per noi ormai da oltre tre mesi – afferma il presidente Francesco Frati – garantendoci un supporto dal punto di vista amministrativo, ma anche strategico su tanti aspetti della nostra attività quotidiana".