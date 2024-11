L’Adamant a rapporto. Confronto con la squadra

L’Adamant ha ricominciato ieri mattina ad allenarsi in palestra, non prima di essere stata ‘torchiata’ dal suo coach e dalla dirigenza dopo la cocente quanto inattesa sconfitta di domenica sul campo del Petrarca Padova. Nelle ore successive alla sfida in terra veneta, infatti, si è tenuto un confronto in cui era presente la squadra al completo, coach Benedetto, il diesse Pulidori e il vicepresidente Piazzi: non è piaciuto l’atteggiamento con cui i biancazzurri hanno approcciato alla partita, ed è stata rimarcata la volontà di uscire tutti assieme dal momento non positivissimo, con l’obiettivo di rimettersi in marcia e ritornare la squadra ammirata nelle primissime uscite della stagione. Nessun ultimatum, ma un confronto costruttivo che potrà fare solo bene in ottica futura, per un gruppo che ha bisogno di ritrovarsi e che aspetta il recupero del suo playmaker Ballabio. Domenica arriverà alla Bondi Arena lo Jadran Trieste, formazione anch’essa non di prima fascia, ferma a quota due punti in classifica: l’Adamant non può permettersi altri passi falsi, soprattutto per non dare un altro dispiacere al suo pubblico, che anche a Padova l’ha seguita in massa. Ieri pomeriggio la società ha comunicato l’apertura della prevendita per la sfida che si giocherà domenica alle 18: biglietti acquistabili online sul sito di Etes e nel punto vendita in città situato alla Tabaccheria Estense di via Pomposa.

j.c.