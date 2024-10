L’Adamant oggi decide sulla firma del play Chessari

E’ di nuovo vigilia di campionato per l’Adamant, in campo domani pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena contro Oderzo per ritornare ai due punti dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo di Pordenone. E’ stata una settimana diversa dal solito per i biancazzurri, alle prese con qualche acciacco (Turini e Dioli) e con l’aggiunta negli ultimi due giorni di allenamenti del play Roberto Chessari: il ragazzo si è allenato anche ieri in gruppo, ed in serata la società ha fatto le ultime valutazioni del caso per decidere se tesserarlo o meno in vista della partita di domani. C’era tempo infatti fino alla mezzanotte, e in mattinata sapremo qualcosa in più sulla decisione della dirigenza e dello staff tecnico, da cui dipenderà anche una grossa fetta del prosieguo di stagione, visto che Chessari entrerebbe definitivamente a far parte dell’organico biancazzurro fino al termine dell’annata sportiva. Playmaker moderno classe 2000, fin qui ha giocato stagioni di buon livello nel Sud Italia e sempre in B1, tra Ragusa e Bisceglie: coach Benedetto lo ha voluto testare in profondità negli ultimi giorni prima di prendere una decisione definitiva, capiremo in mattinata se per Chessari ci sarà spazio o meno nel roster dell’Adamant. Il suo innesto aiuterebbe Santiago e Marchini che nelle ultime due uscite sono stati costretti a giostrarsi in cabina di regia vista l’assenza di Ballabio, e che ritroverebbero così minuti importanti nello spot di guardia, dove si trovano più a loro agio.

j.c.