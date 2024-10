L’Adamant perde il suo regista. Ballabio, un mese di stop forzato. Benedetto cerca altre soluzioni

Almeno un mese di stop. E’ questo il responso degli esami strumentali a cui si è sottoposto Riccardo Ballabio dopo l’infortunio occorsogli nel terzo quarto della gara con la Virtus Padova: le primissime sensazioni non erano positive, e sono state confermate dalla risonanza magnetica di ieri, che ha evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Il responso poteva essere addirittura più negativo, è vero, ma quel che è sicuro è che l’Adamant dovrà fare a meno del suo playmaker almeno per quattro settimane, uno stop non da poco considerato che Ballabio salterà almeno quattro partite: Montebelluna, Pordenone, Oderzo e Petrarca Padova. Le sue condizioni si valuteranno settimana dopo settimana, ma in questo mese Ferrara dovrà fare a meno di lui, e a meno di un intervento sul mercato, non da escludere ma al momento ipotesi abbastanza remota, dovrà rimescolare le carte in cabina di regia. Marchini e Santiago si alterneranno nello spot di "1", e più spazio avranno anche i giovani Cazzanti e Dioli, che forse già domenica contro Montebelluna, visto il tenore del roster dei veneti, potranno avere qualche chance in più rispetto a queste prime tre uscite. Di certo l’infortunio di Ballabio non ci voleva, perché il playmaker è un ruolo particolare, fondamentale nella pallacanestro, e l’Adamant si troverà a farne a meno almeno per un mese: meglio adesso che ad aprile o maggio, ma è comunque un intoppo nel processo di crescita della squadra, che ora dovrà giocoforza cambiare assetto.

Oggi parlerà coach Benedetto (che festeggia il compleanno), e magari darà qualche spunto in più su come potrà giocare la sua squadra senza Ballabio: per fortuna di Ferrara, detto che non si dovrà sottovalutare l’impegno, il calendario le mette di fronte un’avversaria non proprio di primo livello, visto che Montebelluna arriva da tre sconfitte consecutive ed è ancora ferma al palo in classifica. L’Adamant ha ovviamente tutte le carte in regola per battere i veneti anche senza il suo play, poi arriveranno due impegni non facili, in primis a Pordenone.

Jacopo Cavallini