L’allenatore Betti. "Usciamo da questa partita consapevoli di giocarcela»

Coach Paolo Betti dopo il ko di ieri sera mastica amaro ma analizza con la consueta lucidità la prestazione dei suoi. "E’ stata una partita equilibrata – dice – e quando sono partite così equilibrate spesso gli episodi nel finale possono risultare decisivisi da una parte o dall’altra. Rivedrò nelle prossime ore la partita e quelle situazioni che ci sono costate caro, come la tripla di tabella di Banchi che ha dato il vantaggio decisivo ai nostri avversari. Eravamo stati abbastanza bravi a cercare buoni tiri e a prenderceli ma siamo stati attenti soprattutto in difesa". Nasello (24 punti segnati e otto rimbalzi) ieri è stato determinante sia in fase realizzativa che di aiuto per i compagni. "Lo conosciamo bene e sappiamo la qualità del giocatore che è. Abbiamo provato a cambiare qualcosa rispetto ad altre situazioni ma è un giocatore che anche quando provi a limitarlo può essere determinante servendo i compagni". Sicuramente la ‘Note di Siena’ esce da Montarioso con qualche consapevolezza in più ma anche la sensazione netta che solo giocando la gara perfetta può tentare quella che sarebbe a tutti gli effetti una impresa. "Dal punto di vista mentale sappiamo che dobbiamo uscire da questa partita con la convinzione di potercela giocare – ha aggiunto Betti - ma anche del fatto che l’attenzione e l’energia vanno tenute sempre al massimo perché il Costone grazie al suo talento e all’esperienza dei suoi giocatori chiave può creare dei parziali importanti". Poi la nota forse più dolente della serata. Quello zero accanto al nome di Puccioni nel tabellino finale riguardo ai punti segnati. Per un giocatore così importante non è infatti stata la partita giusta e la faccia dell’ex Cecina e Montecatini era particolarmente affranta a fine gara. "E’ una partita che fa parte anche del suo percorso di crescita professionale – ha concluso l’allenatore biancoverde – perché deve capire che anche un tiratore come lui se sbaglia può rendersi comunque utile in tanti altri modi alla squadra. Ma ci sta quando non hai esperienza in partite di questo tipo".

g.d.l.