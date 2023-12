L’allenatore incita i suoi: "Settimana complicata, ma niente alibi». Martino influenzato rischia il forfait

"Iniziamo il girone di ritorno affrontando una squadra molto solida, che probabilmente arriverà senza un giocatore importante e sono però sicuro non verrà qui per renderci la vita semplice". La tradizionale conferenza stampa prepartita non viene effettuata perché Antimo Martino febbricitante, ma il coach rilasciato comunque alcune considerazioni, via audio, sulla sfida di questa sera (ore 20.30) tra la sua Forlì e Cento.

La Pallacanestro 2.015 spera di avere in panchina un Martino ristabilito per il match contro una compagine che "è già stata capace di battere Trieste in casa e Verona in trasferta, quindi dovremo mettere sul parquet grande attenzione". Cento dovrà fare a meno del neo acquisto americano Wendell Mitchell, assente per venti giorni: ha riportato una contusione al piatto tibiale e al condilo femorale destro nella partita contro Cividale e ha iniziato un lavoro specifico di recupero.

In casa Forlì, nel caso coach Martino non riesca a ristabilirsi in tempo utile sarà sostituito a bordo campo dai suoi assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri. C’è un precedente in proposito, quando nel febbraio 2019 l’allora coach forlivese Giorgio Valli fu costretto a dare forfait contro Roseto per un forte attacco influenzale e a guidare i biancorossi fu l’allenatore in seconda Alberto Serra.

"Veniamo da una settimana complicata – prosegue Martino –,con tre giocatori e due membri dello staff che sono stati influenzati, ma per fortuna siamo riusciti a recuperare tutti, anche se abbiamo Giacomo Zilli non al meglio della condizione per un affaticamento alla schiena. Senza comunque alibi – conclude –, il nostro obiettivo è arrivare alla partita il più preparati possibile perché ovviamente vogliamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi".

Gianni Bonali