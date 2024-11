L’allenatore Marco Evangelisti. "Era assolutamente fondamentale vincere. Siamo stati bravi, soprattutto in difesa»

"Per noi era assolutamente importante e fondamentale vincere per rimanere attaccati alla parte alta della classifica. Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo e siamo stati bravissimi soprattutto in difesa, nonostante un super Prosek dall’altra parte. Vorrei che da questa partita si acquisisse la fiducia necessaria per giocare anche le altre". Queste le parole a caldo di coach Marco Evangelisti (nella foto) dopo la vittoria della sua Virtus nel derby con la Mens Sana. Una partita che il tecnico rossoblù si augura possa rappresentare un nuovo punto di partenza per la sua squadra dopo una prima parte di campionato troppo altalenante. "Abbiamo giocato le migliori partite con le squadre più forti, poi a volte ci siamo persi con quelle maggiormente abbordabili – ha proseguito Evangelisti -. Stasera siamo stati molto continui, più che sul piano fisico dal punto di vista mentale. La Mens Sana per tre volte ci ha ripreso con le bombe però non ci siamo disuniti. Siamo sempre andati negli obiettivi e, per una squadra giovane quale è la nostra, questo fattore non è mai scontato. Si tratta di passi in avanti che per noi faranno la differenza". A far la differenza per la Virtus, a livello di singoli, è stato anche Giulio Bartoletti, autore di una prestazione da vero leader dopo un inizio di campionato non semplice (in doppia cifra anche Zocca con 16, Gianoli con 12 e Calvellini con 11). 6 punti pesanti anche per Dal Maso. A testimonianza di come i leader della squadra hanno inciso nel derby e di come questa Virtus sia molto vicina a quella progettata e immaginata in estate dalla società. "Abbiamo avuto lucidità e atteggiamento – ha concluso coach Evangelisti -. Vorrei da qui avvicinarsi a quello che vogliamo essere".

AF