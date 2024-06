L’allenatore. "Vogliamo continuare a migliorare ancora»

Archiviata una stagione più che positiva il Ficeclum Fucecchio guarda al futuro. "Dalla prossima settimana intendo fare le classiche interviste di fine stagione ai ragazzi, non solo per quella che è stata la loro esperienza in campo, ma anche per quanto li impegna fuori come l’università, la nostra politica non cambierà – spiega il tecnico Fontanelli (nella foto) –. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare con i ragazzi del vivaio fucecchiese, facendo in modo che chi non trova spazio in altre realtà più importanti, possa comunque esprimere il proprio potenziale e riguadagnarsi magari categorie superiori".