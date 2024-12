L’altra sfida. Fabo, terzo quarto travolgente. E Sant’Antimo non può nulla

FABO MONTECATINI

83

MALVIN SANT’ANTIMO

64

MONTECATINI Trapani 9, Chiera 18, Natali, Arrigoni 12, Klyuchnyk 11, Sgobba 17, Fernandez Lang 10, Dell’Uomo 3, Benites 3, Giannozzi, Aminti, Mastrangelo ne. All. Barsotti

SANT’ANTIMO Lucas 11, Nelson 13, Rota 6, Colussa 2, Lenti 10, Ruggiero 7, Spinelli 7, Berra 6, Stentardo 2, Mehmedoviq. All. Gandini

ARBITRI Calella e Forconi

NOTE Parziali 23-16, 38-34, 65-50

LUCCA

La Fabo Herons Montecatini torna a vincere al PalaTagliate: contro Sant’Antimo gli "aironi" cambiano passo fra terzo e quarto periodo e si prendono di forza i due punti, imponendosi 83-64. Primi minuti di rodaggio per entrambe le squadre: Montecatini parte con un poco incoraggiante 0/6 al tiro, Sant’Antimo risponde con 2 palle perse, così fino al 3’ resiste l’unico canestro di Lenti, che dà il via anche al lancio sul parquet di tantissimi peluche. Quando anche Nelson entra in ritmo il parziale in favore della PSA si dilata e nonostante Chiera e Arrigoni mettano in moto l’attacco rossoblù la tripla di tabella di Ruggiero mantiene il vantaggio ospite. Si rivede sul parquet Benites e il suo ingresso cambia l’inerzia: il play apre con una bomba il 12-0 di parziale grazie al quale gli "aironi" chiudono avanti di 7 lunghezze alla prima sirena.

Spinelli frena l’emorragia ma la risposta Fabo è ancora una volta veemente: altro break di 8-0 ispirato da Sgobba e Fernandez e massimo vantaggio del primo tempo per i padroni di casa (+13). Già, perché da lì in poi il riavvicinamento campano diventa costante: Rota con due triple e Nelson con un altro gioco da tre punti confezionano in men che non si dica un 9-0 che rimette tutto in discussione. Il fade-away di Klyuchnyk e un Trapani che fa pace con il tiro da dietro l’arco spingono ancora gli Herons, al tramonto del primo tempo però si scatena Berra che con due canestri filati riporta sotto la Malvin. Il gioco da tre punti di Chiera stappa la ripresa, ma un Lucas fin lì dormiente scatena la sua classe e riporta addirittura avanti Sant’Antimo (41-44). Servono altri 6 punti di Chiera, uniti al canestro con libero aggiuntivo di Arrigoni, per rianimare la truppa termale, è con la difesa però che i Barsotti boys piazzano la fuga decisiva: nei restanti 6 minuti del terzo periodo la Fabo concede soltanto 6 punti, segnandone in compenso 21. A 10’ dal termine è +15 Fabo, che diventa +21 con due triple di Sgobba in avvio di quarto periodo. La partita è ormai in ghiaccio, la PSA sul parquet non c’è più così Barsotti dà spazio a tutta la panchina.

Filippo Palazzoni