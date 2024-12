L’altra sfida. La T Gema per dimenticare Roma. Al PalaCarrara ostacolo Ravenna

Dimenticare Roma è l’imperativo in casa La T Tecnica Gema Montecatini e il miglior modo per dimenticare le sconfitte, specie quelle che lasciano l’amaro in bocca come capitato la scorsa settimana contro la Luiss, è vincere. Per questo nel match di questo pomeriggio alle 18 al PalaCarrara che vedrà opposti i "leoni" termali alla OraSì Ravenna gli uomini di coach Marco Del Re avranno un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, per riprendere a correre e mettere pressione a tutte le avversarie racchiuse nel gruppone fermo a quota 20 punti. Con la fine del girone d’andata all’orizzonte e il pass per le final four di Coppa Italia ancora in ballo ogni partita inizia ad avere un peso specifico rilevante dal punto di vista della classifica: "Vogliamo riprendere il nostro percorso e tornare a vincere, anche per rimanere attaccate al treno delle seconde e giocarci così le nostre chances in chiave Coppa Italia, manifestazione importante a cui ci farebbe piacere partecipare – afferma il tecnico de La T Gema - Ravenna non viene da un gran periodo a livello di risultati però è una squadra che ha grande talento negli esterni e una dose massiccia di fisicità nei propri lunghi, ma soprattutto è una squadra che nella partita secca può vincere contro chiunque e quindi va assolutamente affrontata con il massimo dell’attenzione".

La settimana appena trascorsa non ha portato solo riflessioni e allenamenti ad alta intensità, bensì anche una buonissima notizia, ovvero il rientro in gruppo di Nicola Savoldelli dopo un periodo di inattività durato quasi un mese nel quale, oltre all’infortunio, ha dovuto superare anche un grave lutto familiare: "Abbiamo riabbracciato Nicola, che è tornato ad allenarsi con tutta la squadra, in compenso ci sono stati alcuni contrattempi fisici accusati da altri giocatori, per i quali però sono fiducioso sul fatto che possano essere della partita – rivela Del Re – Arriviamo a questa partita carichi e fiduciosi dopo una buona settimana di lavoro, in cui i ragazzi hanno dato il massimo in allenamento: dovremo cercare di incanalare subito il match sui binari a noi più congeniali mostrandoci aggressivi in difesa e giocando di squadra muovendo tanto la palla in attacco. Quello che farà la differenza sarà tuttavia approcciare la gara con il giusto atteggiamento, quello che un girone difficile come il nostro richiede per ogni impegno che affrontiamo e che a Roma abbiamo mostrato solo a tratti".

Filippo Palazzoni