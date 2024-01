L’analisi del tecnico. "Giocato bene solo 15 minuti. C’è tanto da lavorare»

L’analisi di Sacchetti nel dopo partita è abbastanza chiara: "Abbiamo giocato 15 minuti, uno sprazzo non male. Poi la condizione fisica l’abbiamo patita perché c’è una grossa differenza fra queste due squadre: loro hanno fatto il break e da lì in poi eravamo sempre in ritardo su tutto. Abbiamo bisogno di lavorare per migliorare questa nostra condizione".

La prima cosa di cui ha bisogno? "Logico che ci mancano i giocatori. Intanto Napoli schiera il 6+6 e noi il 5+5, ma al momento non siamo al completo e quindi questa cosa si paga. Adesso vediamo cosa cambierà col rientro di Bamforth, ma sicuramente dobbiamo migliorare quello che abbiamo. E mi rivolgo a chi oggi ha l’occasione di dimostrare di meritarsi spazio, perché dopo i minutaggi saranno più ristretti, ma se mi fai vedere qualcosa magari anche dopo troverai spazio".

Troppe lamentele con i fischietti? "Fanno il loro lavoro e non mi piace che ci sia sempre qualcosa da ridire, anche io ogni tanto mi arrabbio con gli arbitri, ma le energie è meglio conservarle per giocare piuttosto che per protestare".

In particolare, il coach si riferisce a Totè: "Lui ha fatto una prima parte di campionato molto buona, magari qualche partita un po’ meno, ma è l’atteggiamento che deve cambiare. Non gli serve stare sempre a lamentarsi, deve pensare a giocare e restare in partita per dimostrare quanto vale".

Infine, una carezza per Maretto: "L’ho notato subito e ho voluto provarlo, ha una fisicità che ci può aiutare, così come Stazzonelli. Octavio aveva iniziato bene, poi nel secondo tempo ha rinunciato a qualche tiro preferendo avventurarsi nelle entrate contro lunghi con cui ha pagato dazio. La gioventù è anche questo, si sbaglia... ma ho visto qualcosa in questo ragazzo durante gli allenamenti e finché non arriva qualcun altro avrà spazio anche in partita".

e. f.