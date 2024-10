L’analisi di coach Benedetto: "Senza il play titolare serve tempo». "Stiamo cercando un nuovo equilibrio»

La "prima" senza Ballabio vede l’Adamant soffrire per due quarti e mezzo, faticando contro i giovani di Montebelluna, poi gli uomini di Benedetto escono alla distanza e concedono appena 23 punti in 20’ ai veneti, dominando negli ultimi e decisivi minuti. "Per trovare un nuovo equilibrio senza il nostro playmaker ci vuole un po’ di tempo – il commento del tecnico reggino –, dobbiamo ancora capire con quale assetto giochiamo la nostra pallacanestro migliore: senza dubbio perdiamo un po’ di pericolosità nel ruolo di guardia con Santiago, che può rendere decisamente di più da "2" mentre ora siamo costretti a farlo giocare tanti minuti da play. Ci aspettavamo un po’ di problemi nell’assestamento, ma alla fine siamo contenti di aver vinto di dodici contro una squadra giovane ma vivace e già pronta a questo tipo di campionato.

Come spesso succede, abbiamo iniziato bene per poi gigioneggiare e ricadere nel solito errore, ovvero quello di piacersi troppo: in quel momento c’è bisogno di strigliare i ragazzi e riportare in campo l’intensità che ci vuole. Noi non possiamo fare a meno del nostro modo di essere, dobbiamo essere aggressivi per quaranta minuti ed essere più fluidi in attacco: anche per questo abbiamo fatto un po’ di fatica a recuperare il gap iniziale, poi siamo riusciti progressivamente a fare meglio vincendo i restanti tre quarti. Non dimentichiamo che anche il nostro è un gruppo mediamente giovane, che deve ancora crescere e solo il campo potrà aiutarci in tal senso". Sul fronte del mercato, il diesse Pulidori continua a sondare profili interessanti nel ruolo di play per sopperire alla mancanza di Ballabio: la sensazione è che è un innesto serva per non spremere troppo Santiago e Marchini, ma resta da capire se la società abbia voglia di intervenire in questo momento.

j.c.