L’analisi di Martino. "Avversaria in continua crescita»

"Ci attende una trasferta insidiosa su un campo difficile contro una squadra che sta confermando di avere dei valori assoluti ben definiti". Coach Antimo Martino presenta così la sfida di questa sera contro Nardò nella seconda giornata di ritorno del girone Rosso (palla a due ore 20.45, Palasport San Giuseppe da Copertino).

"La compagine pugliese – prosegue l’allenatore della Pallacanestro 2.015 – ha dimostrato innanzitutto di non essere dipendente dall’americano Russ Smith in queste ultime gare in cui ha dovuto farne a meno e poi di saper crescere partita dopo partita dopo un inizio di campionato complesso, anche se quell’avvio difficile era determinato anche da un calendario non semplice. Non si ottengono infatti casualmente sette vittorie consecutive, così come quella prestigiosa, per esempio, in trasferta contro Verona. Servirà da parte nostra – conclude Martino – una prestazione solida, con grande concentrazione e determinazione per portare a casa la vittoria".

Gianni Bonali