L’analisi. Grande: "Buon momento frutto di duro lavoro»

Vuole vincere, Rbr. Lo sa il gruppo e lo conferma Alessandro Grande. "All’andata con Trieste è stata una partita molto particolare per tante vicissitudini che sono capitate – spiega il play –. E in più era all’inizio del percorso con coach Dell’Agnello, tra le cose che facevamo prima e quelle che facevamo dopo. Non avevamo ancora un’identità precisa e avevamo sofferto il loro talento, la loro fisicità, il loro ritmo. Sono una squadra indubbiamente forte e tra le più attrezzate. Ora andiamo là con un’identità più chiara e per noi deve essere un banco di prova per vedere i passi avanti che abbiamo fatto. Dobbiamo giocarcela a viso aperto, abbiamo le possibilità per dar loro fastidio. Portare a casa uno scalpo come questo ci darebbe un’ulteriore spinta di fiducia". È una Riviera Banca reduce da tre vittorie negli ultimi quattro incontri. "Il periodo positivo non è casuale, ma frutto di settimane di lavoro con il coach – prosegue Grande -. Sappiamo che c’è tanto da fare e continuiamo a guardare avanti con fiducia. Con Nardò la mia miglior prestazione? Sì, anche perché è stata abbinata alla vittoria più convincente della stagione. Ci sono state anche altre buone partite, ma poi magari non è arrivato il risultato e allora tutto è stato diverso, giustamente. L’importante è che sia arrivato il risultato di squadra, la vittoria. Poi un giorno può toccare a me a livello realizzativo, magari la settimana dopo a qualcun altro, ma se l’atteggiamento generale è quello giusto allora bene così".

lo.za.