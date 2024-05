Landini, è qui la festa: promozione in serie C!

LANDINI LERICI

73

AURORA CHIAVARI

52

(22-15, 31-27, 45-41)

GINO LANDINI LERICI: Putti 13, Sacchelli 3, Rege Cambrin 10, Albanesi 4, Tripodi 18, Oddone 1, Omeragic 17, Paoletti 1, Gaspani Leo. 6; n.e. Pignoli, Vignali, Gaspari Lor. All. Ricci e Bertela.

AURORA CHIAVARI: Stefani 5, Gotelli 1, Solari 1, Costa, Garibotto 7, Deli, Enoyoze 11, Scibola, Seganti 2, Ravera, Folli 5, Sall 20. All. Marenco.

Arbitri: Emmanuele e Martino.

LERICI – Missione compiuta! La Landini Lerici fa sua gara-4 dei playoff di Divisione Regionale 1 e conquista la promozione in serie C. E’ il primo importamte alloro della gestione Bodini, da quando cioè il presidente si è insediato alla guida della società. Un traguardo fortemente cercato e voluto, concretizzato battendo nella finale playoff l’Aurora Chiavari per la terza volta su quattro gare disputate. La Landini archivia la pratica davanti al pubblico di casa, mentre Chiavari puntava a vincere a Montepertico per poi giocarsi tutto nella ’bella’ sul terreno amico. Partita fondamentalmente diversa quella giocata l’altra sera, rispetto a quella che quattro giorni prima aveva visto i lericini travolgere i chiavaresi fin dall’inizio. In gara-4 sono proprio gli ospiti a partire forte, passare in vantaggio per rimanere in partita fino a tutto il terzo quarto.

Ma proprio quando comincia ad aleggiare lo spettro di un sorpasso ospite (con ’spareggio’ da giocare in trasferta), nell’ultima frazione Adi Omeragic prende per mano la Landini Lerici verso una supremazia che ricalca un po’ quella del match precedente. Da lì in poi Lerici non sbaglia più un colpo, Chiavari fatica a tenere il passo, fino all’apoteosi della squadra e del pubblico di casa per la vittoria che vale la promozione in C. Al termine coach Gabriele Ricci, fra un complimento e l’altro ai suoi ragazzi per la fantastica stagione, sottolinea proprio la svolta del terzo quarto: "E stato lì che abbiano vinto la gara".

Padroni di casa con capitan Putti gran costruttore coadiuvato da Sacchelli, Omeragic lungo appoggiato dal vicecapitano Tripodi, Rege Cambrin ’uomo-ovunque’ e Albanesi quasi sempre dentro al posto di uno o dell’altro. Meritevoli pure Oddone e Poletto, particolarmente sagace la scelta di sfoderare un vivace Leonardo Gaspani nel terzo quarto, per sedare le crescenti velleità avversarie di rimonta. Nel tripudio finale (anche stavolta gran cornice di pubblico, con buona rappresentanza ospite) tra champagne e fotografie, coriandoli e abbracci, risate e lacrime arriva il commento dell’altro allenatore Maurizio Bertelà: "Felici di essere al piano superiore".