Landini Lerici grinta sotto canestro: "Puntiamo forte sui nostri giovani"

Campione italiano di gozzo nazionale nel canottaggio col Gruppo Sportivo Ringressi Muggiano da ragazzo, Alberto Bodini (classe 1973) a un certo punto s’è dato anima e corpo alla palla a spicchi. E ora presidente della Gino Landini Lerici (dal 2022) e vicepresidente della Federbasket ligure. Ma tutto ciò non rende forse completamente l’idea di quella marcia in più che si porta dentro.

Facciamo un bilancio del primo scorcio di questa stagione cestistica?

"Direi che non possiamo lamentarci. La Prima squadra è seconda in Divisione Regionale 1, quella femminile (ora che finalmente abbiamo recuperato quasi tutte le atlete infortunate) in Serie C è terza, l’Under 19 della Golfo dei Poeti con cui siamo in sinergia pur faticando un po’ è al terzo posto in Gold ligure. A parte il fatto che abbiamo un’altra ’U19’ in Gold Smart in quinta posizione".

E un bilancio da quando è presidente della società?

"Io preferisco guardare sempre avanti, anziché voltarmi verso il passato. Ad ogni modo non scordiamoci che quando nel 2019 mi insediai alla vicepresidenza biancorossa dietro ad Enrico Scirocco, l’obiettivo principe era ridare alla Landini una prima squadra, al di là dell’ottimo settore giovanile. Per cui stiamo marciando con un paio d’anni d’anticipo. Tuttavia, ci sono molte altre cose di cui possiamo andare fieri al di là dei risultati...". Quali?

"Gli eccellenti rapporti che manteniamo con tutta la pallacanestro della regione e forse anche di più in là. La collaborazione a doppio filo con l’Arcola, la Papini ed il Sarzana, che attraverso la Golfo dei Poeti ci ha consentito la formazione di una squadra di Divisione Regionale 1 competitiva e allo stesso tempo consente una più che dignitosa partecipazione alla Divisione Regionale 2 col secondo posto della Golfo e ai campionati di Eccellenza Under 17 in Liguria e Under 15 in Toscana, a metà classifica. Segno che il progetto piace ed è concreto, reale, solido. Non dimentichiamo inoltre il nostro impegno a favore dei diversamente abili, quello nel Minibasket, quello nella cosiddetta Junior Nba e la nostra Under 13".

Prossimi traguardi?

"Ritengo di aver fatto sinora ciò che volevo e dunque sarebbe già buono proseguire in generale su questa falsariga. Andando sul particolare stiano cercando di allestire una squadra ’Gazzelle’ femminile e di rinforzare le file in Prima Divisione per tentare di vincere il campionato".

Qualche tesserato da nominare in particolare?

"I nostri tecnici a cominciare dai Ricci e Bertelà, il nostro vicepresidente Michele Di Bono e la presidente della Golfo, Francesca Arrigoni. E ancora il ’deus ex machina’ sarzanese Andrea Giannetti e l’amico Giuseppe Della Godenza. Poi fermiamoci, senza togliere dignità a nessuno, altrimenti non smetto più visto la lunga lista".