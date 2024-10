L’Andrea Costa ai box: "La difesa deve migliorare"

Due partite contro avversari di alta classifica e due sconfitte, pur se arrivate in maniera diversa. Un bilancio certamente ingeneroso per un’Andrea Costa battagliera sia ad Agrigento che domenica con Mestre, e che certamente avrebbe meritato qualcosina, in termini di punti in classifica. "Ad Agrigento avremo certamente meritato, stavolta ha ampiamente meritato Mestre che fatto una grande partita e ha condotto per tutta la gara – è l’analisi del tecnico Matteo Angori (foto) dopo la prova contro i veneti –. Sono stati molto bravi a punire ogni nostra scelta ma sono stati altrettanto bravi a trovare la giocata giusta ogni volta che provavamo a rientrare. La nostra squadra ha fatto dei grandissimi passi in avanti a livello offensivo, vedi le percentuali al tiro, e anche i 21 assist che sono segno di come abbiamo mosso bene la palla e preso buoni tiri. A livello difensivo c’è stato un passo indietro perché non possiamo subire 97 punti e fortunatamente avremo una settimana per allenarci. Ripeto, la chiave è stata la loro bravura a punirci in ogni scelta che abbiamo fatto, ma allo stesso tempo vorrei evidenziare l’ardore agonistico della mia squadra che pur sotto si 11 a 4’ dalla fine, alla terza gara in una settimana, è riuscita a tornare in partita. Da questo punti di vista sono molto contento, sia per la tenuta fisica che per il cuore messo in campo perché non abbiamo mai mollato".

La necessità di avere a disposizione il migliore Giacomo Sanguinetti sarà un altro elemento importante per una squadra che ha bisogno della regia dell’esperto play, soprattutto nei momenti più importanti della partita. "Abbiamo alzato ancora un po’ il minutaggio di Sanguinetti, lui sta entrando in forma e ha fatto una buona partita. Chiaro che quando non abbiamo lui in campo perdiamo qualcosa a livello di leadership, ma sono comunque fiducioso nei nostri giovani. La nostra crescita passerà anche dalla crescita dei nostri ragazzi che entrano dalla panchina, che stanno dando ottimi segnali. Sono contento del rendimento dei più giovani e sono convinto che a breve si perderà sempre qualcosa di meno. Restano le due sconfitte nelle ultime due partite, ma ci sono segnali che il lavoro fatto finora porti a risultati anche in termini di classifica".

Oggi l’Andrea Costa riprende ad allenarsi in vista della sfida, sulla carta, più agevole che l’attende sabato sera, ancora sul parquet del Ruggi, contro la Virtus Ragusa, alle ore 20,30.