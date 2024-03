L’Andrea Costa perde Fazzi per infortunio. Ma trova lo sponsor Glem

Si chiude purtroppo qui la stagione di Luca Fazzi (foto). Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e frattura del corno posteriore del menisco laterale è il triste responso emesso dopo la visita ortopedica e gli esami strumentali a cui il giovane imolese si è sottoposto ieri, a seguito dell’infortunio subito domenica nella sfida che l’Andrea Costa ha vinto con Lumezzane. Inevitabile a questo punto l’operazione chirurgica (oggi stesso il play sarà visitato da uno specialista per valutare i tempi di intervento e riabilitazione) e dunque la fine della stagione. "La nostra squadra perde un tassello importante in campo e per lo spogliatoio. Abbiamo sperato non fosse così grave ma siamo certi che Luca, con il sostegno di tutti noi, tornerà in campo più in forte di prima" dice la dirigente dell’area sportiva Sofia Conti.

Una perdita rilevante per coach Emanuele Di Paolantonio che in Fazzi aveva creduto fin dall’estate affidandogli le chiavi della regia nella sua prima annata da titolare (8 punti e 1,8 assist in 28’ di media le sue cifre).

Spostandoci sul piano societario, l’Andrea Costa annuncia l’ingresso della G&L Events Media (GLEM) come partner.

Un innesto che guarda anche al futuro dal momento che l’azienda torinese attiva in servizi alle imprese e realizzazione di eventi è guidata dall’ex calciatore professionista Giorgio Bresciani, uno degli imprenditori della cordata bolognese creata da Christian Pavani interessata a rilevare la proprietà dell’Andrea Costa Imola 2022. Se son rose fioriranno, dunque, con l’attuale proprietà biancorossa e la cordata bolognese che torneranno a vedersi nei prossimi giorni. Nell’immediato l’intervento della Glem darà respiro alle casse biancorosse alle prese con l’ultima scadenza federale del 4 aprile, con un esborso previsto di circa 12mila euro, cifra che comprende anche la corposa quota delle ammende ricevute finora. l.m.