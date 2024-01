L’Andrea Costa piange. "Mai così in basso, dobbiamo reagire»

È un’Andrea Costa a due volti quella che nel secondo tempo di Padova ha mostrato il suo lato peggiore. Dall’ottimo primo tempo, fino al +22 toccato in avvio di terzo quarto, i biancorossi si sono sciolti con un secondo tempo da un complessivo 60-28 che ha portato alla quinta sconfitta consecutiva (oltre naturalmente al rovesciamento della differenza canestro con la stessa squadra patavina). "Difficile trovare le parole se non scusarmi con tutti i nostri tifosi, in primis quelli che sono venuti in trasferta – è il commento del tecnico Emanuele Di Paolantonio (foto) – perché abbiamo fatto un secondo tempo indecoroso, che manca di rispetto a noi stessi, ai nostri tifosi e alla pallacanestro in generale. È stato delittuoso buttare via il miglior primo tempo della stagione, dove invece eravamo compatti. Questo è il nostro momento più basso della stagione, e non tanto perché abbiamo perso, ma per come è arrivata questa sconfitta. Dobbiamo tornare in palestra per mostrare in ogni partita la nostra migliore versione e non la peggiore".

Un momento di crisi confermato dai numeri delle ultime partite, e a questo punto diventa difficile pensare che la sconfitta nel derby con la Virtus non abbia lasciato qualche scoria all’Andrea Costa, oltre all’infortunio di Gian Marco Drocker che già comunque si è rivelato un problema non facile da gestire visto il suo peso specifico nel gioco biancorosso.

Prima del derby l’Andrea Costa aveva sempre mostrato carattere e uno spirito difensivo capace di superare anche le alcune offensive (vedi anche il 73-70 subito con qualche recriminazione a Faenza). Nelle ultime tre uscite sono arrivati due volte uno scarto di -19 da Fabriano e da Ruvo di Puglia, oltre a quanto subito nella sconfitta con Padova con i 95 e i 93 punti subiti rispettivamente da Fabriano e Padova che rappresentano le due peggiori prove difensive, se si escludono i 99 subiti a Bisceglie. Anche allora arrivò una brutta caduta che apparve più che altro solo come un passo falso. E domenica al PalaRuggi arriva proprio Bisceglie.