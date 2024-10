L’Andrea Costa sfida la capolista Desio. Angori: "Focalizzati sulla nostra difesa"

Sfida alla capolista. L’Up Andrea Costa torna alle 20,30 in trasferta al Pala Fitline di Desio contro la Rimadesio, tra le capoliste, contro la quale i biancorossi cercheranno un’altra prova di grande spessore. Up al completo, dopo aver recuperato anche Pavani e Toniato in questi sette giorni privi di infrasettimanali. "Grazie a questa settimana piena ci siamo allenati bene e duramente, è stata utile per continuare a seguire la strada intrapresa e migliorare tanti aspetti offensivi e difensivi. Oltre che far mettere benzina nella gambe di chi ne aveva bisogno – afferma coach Matteo Angori –, con Pavani che si è allenato già da lunedì e Toniato completamente a posto". Attenzione in difesa è la chiave contro i lombardi di coach Gallazzi, squadra con due punti di riferimento in area come Chiumenti e il lituano Bartninkas, oltre all’eclettico Cipolla, miglior realizzatore dei suoi con quasi 15 di media. "Continua il nostro Il tour de force contro una delle prime della classe. Desio è una squadra mediamente esperta, con un’identità offensiva molto chiara e pochissimi punti di riferimento perché a parte Chiumenti e Bartninkas, gli altri possono giocare in tutti i ruoli. Per questo dobbiamo essere molto focalizzati sulle nostre regole difensive". Un’identità difensiva che nel tempo, grazie anche al lavoro in palestra, sta dando i frutti.

"A che punto siamo? Direi al 50 per cento. Per il tipo di difesa che abbiamo scelto serve ancora tempo per automatizzare tanti movimenti ma qualcosa si inizia a vedere; penso alla super difesa usata contro i pick and roll di Capo d’Orlando nell’ultimo minuto dell’ultima gara". Sul fronte sponsor l’Andrea Costa annuncia la partnership con Erreti – Onoranze Funebri T. Grandi e la presenza del logo Tig sulle divise da gioco.

Le gare: Saronno-Mestre, Treviglio-Vicenza, Fidenza-Faenza; Fiorenzuola-San Vendemiano; Legnano-Monferrato, Bakery Piacenza-Lumezzane, Agrigento-Neupharma Virtus Imola; Virtus Ragusa- Omegna,Capo d’Orlando-Crema.

La classifica: Legnano, Lumezzane, Desio 10; Mestre, Capo d’Orlando, Faenza, Andrea Costa, Omegna, Treviglio 8; Fulgor Fidenza, Agrigento 6; Virtus Imola, Vicenza, Fiorenzuola Bees, Rucker, Monferrato, Bakery Piacenza 4; Crema, Ragusa, Saronno 2.