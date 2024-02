L’Andrea Costa vola. Coach Di Paolantonio:: "Assist e tiri da favola»

Vola l’entusiasmo dell’Andrea Costa dopo il successo esterno a Chieti, il quarto al di fuori delle mura amiche del PalaRuggi per i biancorossi. Una vittoria che ripaga la grande prestazione della squadra di coach Emanuele Di Paolantonio che si sono dimostrati efficacissimi al tiro con il 59 per cento dalla lunga distanza (e a questo giro anche un insolito ma ben gradito 100 per cento dalla lunetta) ad esaltare la prolificità di Aukstikalnis (nella foto, 22 punti), Ranuzzi, Corcelli (16 per entrambi) e Drocker (15), tutti e quattro ben oltre la doppia cifra, con Martini e Fazzi a quota 8. Il tutto senza scordare la difesa capace di limitare una squadra dalla forte capacità offensiva, oltre al predominio a rimbalzo (38-25 il dato eloquente) a certificare il netto successo imolese.

"Siamo molto soddisfatti perché abbiamo fatto una grande prestazione in trasferta su un campo difficilissimo, visto che Chieti ne aveva perso solo due su dodici prima di questa e domenica aveva battuto la capolista con autorità – afferma il coach –. I ragazzi hanno dovuto fare un grande sforzo, siamo stati molto bravi e molto concentrati. Abbiamo riprodotto la gara che avevano fatto a San Vendemiano riuscendo a essere più continui nel secondo tempo e stavolta ce l’abbiamo fatta. Siamo stati bravi difensivamente a limitare soprattutto Lips che è il fulcro del gioco di Chieti mentre offensivamente quando muoviamo la palla, abbiamo chiuso con 23 assist che è il nostro record stagionale, segno che quando muoviamo la palla troviamo sempre buoni tiri. Poi chiaramente tutti questi tiri vanno segnati, noi siamo stati bravi, perché chiudere con 16/27 da tre punti è tanta roba e questo ci ha permesso di portare a casa la partita".

Un successo prezioso che rimette quattro lunghezze di distanza rispetto al quintultimo posto e che rappresenta un ottimo viatico in vista del ritorno al PalaRuggi domenica contro Mestre.