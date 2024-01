L’anno d’oro di Giussano, sorpresa della A2

Il 2023 è stato un anno fantastico per il Giussano che, nel mese di giugno, ha conquistato la storica promozione in Serie A2 femminile. Dopo i festeggiamenti il club è passato all’azione ed è intervenuto in maniera massiccia sul mercato in quanto l’organico che aveva centrato il salto di categoria era molto compatto ma non adeguato alla Serie A2. Al mercato sono state ingaggiate sei nuove gioTRICI: Valentina Gatti, Klaudia Niedzwiedzka, Francesca Diotti, Sofia Lussignoli, Martina Crippa e Giulia Manzotti. La formazione brianzola ha iniziato molto bene l’anno, meritandosi la nomea di squadra rivelazione. Poi però è arrivato il grave infortunio a un ginocchio per Laura Meroni, che perderà tutta la stagione. Una tegola per coach Aldo Corno, con la squadra che ha inanellato 6 vittorie e 6 sconfitte, in linea con le ambizioni di un club che punta alla salvezza. Ora manca una sola giornata al termine del girone di andata, si giocherà sabato 6 gennaio in terra sarda il match Selargius-Giussano.

Parlando delle individualità, il colpo di mercato è stata la firma della polacca Niedzwiedzka, top scorer del campionato con una media di 19 punti segnati a partita, ed è numero uno a rimbalzo con 13 carambole catturate. Giussano si è permessa anche il lusso di chiudere l’anno con una vittoria contro La Spezia senza lo squalificato Aldo Corno. Al suo posto, nel ruolo di capo allenatore si è cimentato l’assistente Dario Aramini, che ci ha messo del suo nel portare la squadra al successo in volata. Nella ripresa giocata punto a punto, coach Aramini ha messo in panchina l’inconcludente Manzotti e si è affidato a un quintetto con tre piccole. È stata la mossa vincente perchè Bonadeo, Lussignoli e Diotti hanno dato verve ed energia al Giussano, che ha terminato in bellezza il 2023.

Antonella Galimberti