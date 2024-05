L’ANNUNCIO. Maxi schermo allestito al PalaEstra

Dopo le prime due gare al PalaOrlandi la terza partita si giocherà al PalaEstra domenica 19 alle 18. Eventuale gara4 mercoledì 22 al PalaEstra alle 20,45, eventuale gara5 sabato 25 alle 20,30 al PalaOrlandi. La Mens Sana ieri ha comunicato che, per agevolare chi non potrà entrare al palazzetto dello sport di Montarioso, nelle prime due partire verrà istallato un maxischermo in viale Sclavo. "A beneficio di tutti gli appassionati che avrebbero voluto assistere alle prime due sfide di finale al PalaOrlandi – si legge nella nota – ma che non potranno farlo per la limitazione della capienza, sarà allestito un maxi schermo per seguire tutti insieme le partite. L’accesso al PalaEstra sarà gratuito, dall’ingresso G".