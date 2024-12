L’appuntamento. Al Bolognini si parla del rapporto fra disabilità e sport. Domattina il convegno organizzato da Wolf Basket

Il rapporto fra disabilità e sport al centro di un convegno organizzato per la giornata di domani, dalle 10 alle 12, presso il Piccolo Teatro Mauro Bolognini. A promuovere l’iniziativa, rivolta principalmente ai giovani ma non solo, la società del Wolf Basket Pistoia, realtà particolarmente attenta e sensibile al tema dell’inclusione, come dimostrato ad esempio dalla partecipazione al campionato di serie B Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina) per la seconda stagione consecutiva. Saranno proprio alcuni dei protagonisti della squadra a fare da relatori durante l’incontro in via del Presto. Sul palco ci saranno infatti Alessandro Capecchi, in qualità di responsabile del movimento paralimpico di Wolf Basket; Alessandro Cherici, allenatore della compagine dei "Lupi"; Williams Micheli, capitano della compagine pistoiese, nella quale gioca dall’annata 2020/21. Presenti anche Joel Boganelli, capitano della Nazionale Under 23 di basket in carrozzina; Francesca D’Erasmo, allenatrice della Nazionale con sindrome di down, e Francesca Marchionni, psicologa sportiva. Ad assistere al convegno, aperto a tutti e al quale si può partecipare liberamente, ci saranno tanti studenti delle scuole superiori della provincia. "E’ un’iniziativa a cui teniamo particolarmente - ha detto Capecchi - soprattutto perché utile a sensibilizzare le nuove generazioni circa il tema dell’inclusione nel mondo dello sport, raccontando ad esempio qual è la nostra attività e il nostro impegno".

Francesco Bocchini