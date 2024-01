L’appuntamento di venerdì scorso con Michelini e Cavallari. Un giorno con l’Antares Copparo. L’incontro con le giovanili

Ferrara Basket 2018 ha incontrato venerdì scorso Antares Basket Copparo nell’ambito del progetto “Ferrara Basket per la Provincia”. Nel palazzetto dello sport di via Strada Bassa per Gradizza, alla presenza dell’assessore allo Sport Bruna Cirelli, il dg Stefano Michelini ha tenuto uno speciale allenamento ai gruppi delle giovanili e Roberto “Bob” Cavallari ha raccontato la sua storia dai playground di Ferrara alla Coppa dei Campioni.

I prossimi appuntamenti alla struttura sportiva copparese si terranno a nuova pavimentazione installata.

L’intervento, per un investimento di 95mila euro, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva in legno, con adeguato supporto rinforzato e in grado di assorbire le sollecitazioni, per poi procedere al tracciamento dei campi comunemente utilizzati durante lo svolgimento dell’attività scolastica e di pallavolo, pallacanestro e calcio a 5.

L’amministrazione comunale intende così garantire all’impianto, utilizzato da scuole e associazioni, una pavimentazione con elevate garanzie di sicurezza, di resistenza ai carichi anche concentrati, agli urti, alle abrasioni e di facile pulizia e sanificazione, ovviamente conforme alle attività ufficiali agonistiche delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. L’attuale, a causa del frequente utilizzo, manifesta infatti evidenti segni di logoramento, fessurazioni e distacco dal fondo di ancoraggio.