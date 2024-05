L’asso Toia resta alla Sba. Ora sotto col nuovo coach

di Luca Amorosi

"Faremo di tutto per tenere Facundo Toia ad ", aveva detto il presidente della Scuola Basket Mauro Castelli per le colonne del nostro quotidiano. Promessa mantenuta, perché il playmaker argentino (nella foto) resta in amaranto anche per la stagione 2024/25. Arrivato in punta di piedi da Falconara nel gennaio 2023, Toia in poco tempo è diventato il metronomo della squadra, conducendo la Amen Sba alla promozione in serie B Interregionale e a una comoda salvezza nella stagione da poco conclusa viaggiando a 12 punti di media a partita e facendo divertire i tifosi con le sue giocate da altre platee. "Confermare Toia era una priorità – ha aggiunto Castelli – perché è un ottimo giocatore e un bravissimo ragazzo che si è affezionato al nostro ambiente. Ci riempie di orgoglio il fatto che Toia abbia scelto nonostante avesse ricevuto importanti offerte economiche da altre squadre. Ripartiamo da lui per costruire la squadra per la prossima stagione".

Le parole di Toia stesso certificano una scelta dettata anche dal cuore: "Vorrei ringraziare la società e specialmente tutti gli aretini per il loro supporto che è stato fondamentale per la mia scelta. Ora inizieremo un nuovo ciclo e sono pronto a dare il mio contributo". A proposito di nuovo ciclo, un’altra casella essenziale da inserire è quella del nuovo coach dopo la separazione con Evangelisti. In settimana dovrebbe arrivare l’annuncio.