L’attesa. Biglietti in presenza già da mercoledì alla Baltur Arena

Il club manager della Benedetto XIV Alessandro Livreri, nella settimana che precede l’importantissima partita di domenica con Rimini, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla vendita dei biglietti: "Abbiamo deciso di bloccare la vendita online delle due gradinate,

Nord e Ghelfi, per l’incontro con Rimini. La sfida di domenica alla Baltur Arena ha il sapore di una finale, oltre che di un derby, il che rende questo scontro diretto determinante per la nostra stagione:

vogliamo riempire la nostra casa di appassionati della Benedetto XIV e

soprattutto di chi è orgogliosamente centese.

Per questo sarà possibile acquistare i biglietti già da mercoledì dalle 17 alle 19:30 in presenza alla Baltur Arena, per poi estendere la vendita a

venerdì pomeriggio sempre negli stessi orari e sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30. La vendita online partirà poi da sabato sera, nel caso rimangano dei biglietti. Ora più che mai servirà una risposta simile di entusiasmo nel

popolare la nostra Arena, per cercare di conquistare tutti insieme l’unico

risultato che vogliamo ottenere: la vittoria".

Pertanto, vista la grande richiesta registrata già negli scorsi giorni, l’acquisto dei biglietti in Gradinata Ghelfi e Gradinata Nord per il match di domenica sarà possibile solo in

presenza nei seguenti giorni:

mercoledì 3 gennaio dalle 17 alle 19:30

venerdì 5 gennaio dalle 17 alle 19:30

Sabato 6 gennaio dalle 10.30 alle 12.30