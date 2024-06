L’attesa è finita: comincia oggi PalioAcanestro. La terza edizione ospita il triangolare di Baskin

Inizia oggi PalioAcanestro, la manifestazione giunta alla terza edizione, che ospita anche il torneo triangolare di Baskin evento che chiuderà l’edizione 2024 della settimana in Fortezza. Il Torneo rientra nel progetto nazionale "Game UPI" (Giovani Autodeterminazione Movimento Empowerment), finanziato dal Fondo Politiche Giovanili, promosso dal Dipartimento politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinato dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) e dalle province di Siena e Grosseto. Un progetto incentrato sullo sport, considerato come potente strumento di inclusione, integrazione sociale e aggregazione. "Abbiamo pensato che PalioAcanestro potesse essere l’occasione giusta per organizzare un evento dedicato al baskin – commenta Simone Marradi, delegato CIP – per far conoscere questa realtà e avvicinare le persone a questo sport". Il triangolare si svolgerà domenica a partire dalle 17 e vedrà affrontarsi tre squadre miste formate dai giocatori di Costone Siena Baskin e Gea Basketball Grosseto, che porteranno il nome dei terzi di Siena (San Martino, Camollia, Città). "Per noi è motivo di orgoglio avere nella settimana di PalioAcanestro anche il Baskin – afferma il presidente Martino Galasso. Dopo l’apertura dello scorso anno, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di organizzare questo triangolare che impreziosisce ulteriormente la settimana in Fortezza". PalioAcanestro come detto inizia oggi con il Torneo PalioAcanestro Opportunity femminile e sempre stasera andrà in scena anche l’open day dedicato alle bambine nate nel 2015, 2016 e 2017 aperto a tutte la società del territorio e a chiunque volesse provare a giocare a basket. Da domani a venerdì prenderà il via il torneo vero e proprio, nel quale le sei squadre partecipanti si sfideranno per provare a sfilare la coppa al Gallo, squadra vincitrice delle prime due edizioni. Venerdì e sabato avrà luogo la prima edizione del torneo PalioAcanestro Opportunity, che coinvolgerà i bambini del 2013 delle società del territorio. Sabato si svolgerà l’All star game con i giovani atleti classe 2011 e 2012. Nel fine settimana PalioAcanestro e la Fortezza Medicea saranno tappa del 3vs3 che deciderà la formazione che accederà alle finali nazionali Fip di Roseto degli Abruzzi. A chiudere la settimana del torneo sarà quindi il Triangolare di Baskin, con tre formazione pronte a contendersi il primo titolo. L’evento è patrocinato dal Comune di Siena, dal CONI provinciale, dalla FIP Toscana, da Sport e Salute e dal Panathlon Club Siena, in collaborazione con UISP provinciale.