Lazzaro rilancia la Galli: "Riscatto con il Mantova"

di Giorgio Grassi

Polisportiva Galli e San Giorgio MantovAgricoltura va in scena domani con palla a due alle ore 18 al Palagalli. Una sfida di riscatto per entrambe. Le gialloverdi di coach Garcia sono state sconfitte nell’ultimo turno in casa del Derthona, le rosse mantovane del tecnico Logallo battute in casa dal Costa Masnaga. Un match che si annuncia elettrizzante e nel segno dell’incertezza. Le lombarde sono al completo, le toscane ancora con alcune infortunate. Questo mette in difficoltà le gialloverdi di Garcia e concede un vantaggio psicologico alle rosse di Logallo. Infatti, nella Galli saranno recuperate la sangiovannese doc, la guardia Maria Flora Lazzaro, a disposizione anche la bomber Meriem Nasraoui, ma solo per un pò, perché lunedì 19 febbraio sarà sottoposta ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro all’ospedale di Arezzo.

L’ala Flavia De Cassan riprenderà gli allenamenti lunedì prossimo. Quindi assenti certe Amatori e De Cassan, elementi base della squadra. Il San Giorgio MantovAgricoltura ha un quintetto importante, con ogni atleta capace di andare in doppia cifra: la cestista di punta la pivot argentina LLorente, le altre quattro sono le guardie Bottazzi e Orazzo, la play Vietta e l’ala Novati. Garcia appare probabile che schieri questo quintetto base: Rossini, Reggiani, Mioni, Bocola e Nasraoui.

La guardia Maria Flora Lazzaro afferma: "Il Mantova è squadra ben amalgamata e con cestiste monto brave. Noi faremo di tutto per tornare al successo. Dovremo essere brave in difesa, aggressive, decise e precise nel tiro da sotto canestro". Il vice coach e diesse Andrea Franchini lancia un appello: "Un invito al pubblico sangiovannese: vi aspettiamo numerosi ad incitare le nostre ragazze!".