Le altre gare. Vigarano e Sbf giocano fuori casa

Oggi pomeriggio, con palla a due alle ore 18, “prima” del nuovo anno per la Giara del coach Andrea Castelli, di scena al Pala Cicogna di Ponzano Veneto contro la Posaclima. Gara ostica, quella che aspetta le biancorosse, che martedì pomeriggio hanno ripreso a lavorare dopo le festività di Natale e fine 2023. Capitan Pepe e compagne in terra trevigiana vorranno cancellare il ko pre natalizio contro Vicenza, centrando così due fondamentali punti in ottica salvezza. In Serie C, dopo aver trovato la prima vittoria del suo campionato con Forlimpopoli, la Scuola Basket Ferrara vuole dare continuità al buon momento e stasera ha una ghiotta occasione per centrare altri due punti in classifica sul parquet del Centro Minibasket Ozzano. Con una vittoria Sbf si avvicinerebbe alle contendenti, riacquistando quella piccola dose di fiducia persa nel corso di questi mesi.