Le altre gare3 di ieri e di oggi. Rimini già eliminata. Verona passa col brivido

Nella serata di ieri sono naufragate le speranze di Rimini di tenere viva la serie contro la Real Sebastiani Rieti. I biancorossi di Sandro Dell’Agnello sono infatti caduti anche in gara3 tra le mura amiche, uscendo così a sorpresa di scena con un secco 0-3. La partita è equilibratissima per due quarti e mezzo, poi i sabini cambiano ritmo e con due triple di Italiano trova il +8. Rimini cerca di restare in scia ma l’ex Jazz Johnson è bollente (28 punti con 10/15 dal campo) e mette le ali ai suoi. Il vantaggio di Rieti è stabilmente sulla doppia cifra mentre RivieraBanca perde fiducia e non dà mai l’impressione di poter rientrare. Rieti attende ora la vincitrice della serie tra Fortitudo Bologna e Treviglio (2-0, stasera gara3 in Lombardia).

Successo col brivido, invece, per Verona al PalaLido di Milano. La Tezenis sembra controllare, poi si blocca, subisce un break di 12-0 ed è sotto 68-65 a pochi secondi dalla fine. Nel finale, così, è decisiva la tripla di Bartoli a fil di sirena che vale il 69-70 conclusivo. I gialloblù si portano così avanti nella serie per 2-1.

Questa sera si giocano invece ben cinque partite di post-season. Oltre alla sfida in terra lombarda dell’Unieuro, alle ore 20.30 Trieste e Cantù, proprio come i biancorossi, andranno a loro volta a caccia del pass per le semifinali del tabellone Oro nel primo ‘match point’ in gara3. I giuliani, in particolare, avranno un’occasione ghiottissima, avendo strappato lo scalpo di Torino per ben due fuori casa. L’Acqua San Bernardo, al contrario, dovrà spuntarla sul campo di una Cividale priva di Doron Lamb, squalificato per due turni dopo un parapiglia scattato al termine di gara2. Sempre alle ore 20.30, nel tabellone Argento, tenteranno l’accesso al turno successivo pure la Fortitudo Bologna e Trapani, impegnate rispettivamente a Treviglio e Piacenza. Entrambe sono sul 2-0 nella serie.

Fase Salvezza, risultati 2ª giornata: Latina-Chiusi 64-91, Agrigento-Cento 79-84, Luiss Roma-Nardò 89-87. Classifica: Cento 32, Nardò 26, Chiusi 24, Luiss Roma 20, Agrigento 18, Latina 16.

s. c.