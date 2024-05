Le altre partite. Avanza la Fortitudo. Udine-Cantù a gara4

Tre finaliste sono note, manca la quarta. Nel tabellone Argento sarà Trapani-Fortitudo Bologna: ieri i biancoblù hanno espugnato Rieti 58-60 grazie al canestro ravvicinato di Freeman a 7” dalla fine. Il lungo Usa è stato top scorer dei suoi con 16 punti in una partita dai punteggi bassi e sempre in equilibrio.

Nel tabellone Oro si è riscattata invece Udine: al PalaCarnera Cantù è caduta 76-60. I trascinatori sono stati Monaldi (19 punti) e Alibegovic (16). I friulani sono stati quasi sempre avanti toccando anche il +17: domani secondo match point per i brianzoli (diretta tv su RaiSport al canale 58 del digitale terrestre). L’eventuale gara 5 sarebbe prevista mercoledì 29 maggio: in caso di passaggio del turno, Udine si giocherebbe la promozione in un derby con Trieste.

Domani si tornerà in campo anche per la fase salvezza: potrebbe arrivare la matematica permanenza in A2 per Cento e, con alcune combinazioni di risultati, la retrocessione di Agrigento e Luiss Roma.