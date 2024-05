Le altre partite: ora Rieti è sul 2-0. Oggi in campo tutto il tabellone Oro. Rimini sul +21, poi cade in volata

Stasera, oltre a Forlì-Vigevano si giocano altre tre gare2 nel tabellone Oro: Torino-Trieste (0-1), Cantù-Cividale (1-0), Udine-Juvi Cremona (1-0). A Bologna, anche Fortitudo-Treviglio del tabellone Argento (1-0).

Ieri, intanto, è stato tempo di gare proprio nelle altre serie dei quarti di finale. La partita più emozionante è stata senza dubbio quella di Rieti, dove Rimini è stata sconfitta in volata 73-69, in una partita in cui era partita fortissimo toccando il +15 a fine 1° quarto (15-30) e il +21 a metà del 2° (19-40). Ma la Real Sebastiani è tornata in partita riuscendo a chiudere a -10 a metà, per poi operare l’aggancio sulla terza sirena (54-54, solo 7 punti per la Rbr nel parziale) e il sorpasso nell’ultimo periodo. Nel finale, Rimini ha avuto 3 liberi con Tomassini sul -3 a 1’ dalla fine, ma è riuscita a portarsi solo a -1. A quel punto, Marks ha perso due palloni consecutivi in attacco condannando i suoi allo 0-2 nella serie: per lui una prova da 16 punti, ma solo 3 negli ultimi 3 quarti. Giovedì al Flaminio la squadra di coach Sandro Dell’Agnello sarà già con le spalle al muro.

Si è riscattata invece Verona, 77-67 contro l’Urania Milano: break decisivo nel 2° quarto, solito grande Buva (24 punti e 11 rimbalzi in 28 punti). La serie si trasferisce a Milano sull’1-1.

Infine, Piacenza (8ª nel girone Rosso) ha accarezzato per più di metà partita il colpaccio a Trapani (1ª nel girone Verde) pur affrontando i playoff senza uno straniero: è finita 69-61, ma gli emiliani hanno toccato anche il +12 nel 2° quarto (21-33). Il sorpasso di Trapani è arrivato a 3’ dalla fine del 3° periodo per non voltarsi più. Anche se al 33’ l’Assigeco era ancora a -1. è stata forse la prima grande prestazione per uno dei colpi del mercato primaverile dei siciliani: per Amar Alibegovic 15 punti con 6/6 da due.