Le altre partite: se Forlì conquisterà la semifinale, troverà proprio i giuliani che hanno eliminato Torino. Trieste super: 3-0. Cantù invece ko

Il tabellone Oro ha la sua prima semifinalista. Si tratta di Trieste, che non concede repliche a Torino e chiude i conti davanti al pubblico amico contro i piemontesi con un secco 3-0 nella serie. I giuliani la spuntano per 74-71 al termine dell’ennesimo match all’insegna dell’equilibrio, in un finale in cui comunque si segna pochissimo. Torino resta a secco per quasi 4’ di gioco, accorciando sul -1 con Thomas a 30” dalla sirena. Ruzzier riporta i suoi sul +3, ma poi Brooks fa 0/2 e dalla lunetta e i piemontesi, con Kennedy, hanno tra le mani la tripla del pareggio a 9” dalla sirena. Il tiro non va e Trieste può esultare e pensare a riposarsi, in attesa di conoscere se la prossima rivale sarà Forlì oppure Vigevano.

Proprio come Forlì, nell’altro ramo del tabellone, anche Cantù dovrà invece giocarsi quantomeno gara4 tra poche ore. I canturini sono infatti caduti per 73-66 sul campo di una stoica Cividale, priva dello squalificato Lamb. L’Acqua San Bernardo era a +6 fino a metà dell’ultima frazione, poi ecco il break avversario di 15-2. Si gioca stasera, invece gara3 tra Juvi Cremona e Udine.

Ieri sera si sono poi giocate anche due partite del tabellone Argento. La Fortitudo ha violato in rimonta il campo di Treviglio in gara3 (63-64 il finale dopo un overtime) strappando così la qualificazione in semifinale, dove affronterà Rieti che a sua volta aveva chiuso i conti giovedì contro Rimini.

Trapani, invece, è crollata sotto i colpi di Veronesi (30 punti con 8/13 da 3, tra cui la bomba decisiva) finendo ko per 88-86 in casa dell’Assigeco Piacenza, che accorcia così sul 2-1 nella serie. Alle 20.30 di oggi si gioca poi gara4 tra Urania Milano e Verona, con i veneti che proveranno a chiudere i conti.

s. c.