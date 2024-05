LE ALTRE PARTITE. Trapani a un passo dalla finale promozione. Si giocano anche Cantù-Udine e Bologna-Rieti

Trapani domina Verona in gara2 e vede avvicinarsi sempre più la finale promozione del tabellone Argento, portandosi sul 2-0 nella serie. Nel match disputato ieri, i siciliani hanno guidato nel punteggio per tutti i 40’ e si sono imposti per 91-69 trascinati da uno scintillante Notae da 21 punti. Verona, ancora priva di Buva, ci prova con Devoe (19), ma deve arrendersi dinanzi ad un’avversaria che, nel 3° quarto, tocca il +20 e si invola verso la vittoria. Giovedì sera è in programma gara3 in Veneto.

Stasera le altre gare2. Alle 20.30 nel tabellone Oro Cantù cerca il bis contro Udine al PalaDesio. Allo stesso orario, nel tabellone Argento, la Fortitudo (avanti 1-0) ospiterà Rieti.