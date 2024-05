Le altre partite. Udine avanza. Oggi nuova sfida Cividale-Cantù

Altre due serie si sono chiuse ieri sera. Nel tabellone Oro – ma nell’altro ramo rispetto a quello di Forlì – passa Udine: 3-0 sulla Juvi Cremona, battuta 52-73, con una prestazione ben diversa da quella di gara2 quando i bianconeri l’avevano spuntata solo al supplementare. Decisivo già il primo quarto, chiuso con l’accelerazione che ha portato il vantaggio sul 9-21. I friulani hanno avuto come mattatore ancora Raphael Gaspardo autore di 21 punti con 3/5 da tre. Tortu non ha ripetuto la prova monstre da 30 punti di martedì, chiudendo a soli 7.

Ora Udine attende gara4 di stasera, Cividale-Cantù (serie sull’1-2). I padroni di casa saranno ancora senza lo squalificato Doron Lamb e proveranno a forzare gara5. Già qualificata la potenziale rivale di Forlì: Trieste ha chiuso i conti venerdì 3-0 contro Torino.

Niente da fare invece per l’Urania Milano, che ha ceduto 80-89 alla Tezenis Verona, ancora una volta al supplementare (il terzo in 4 partite dopo i due di gara1). Sontuosa prova di Devoe che, dopo aver fallito un libero che ha consentito ad Amato l’entrata del pareggio al 40’, ha dominato il prolungamento con 11 punti dei suoi 20 totali. Anche i gialloblù, ora, attendono la loro rivale in semifinale: si gioca oggi gara4 Piacenza-Trapani. Mentre si è già formato l’altro accoppiamento: Fortitudo Bologna-Real Sebastiani Rieti. Entrambe ha liquidato 3-0 le avversarie dei quarti, Treviglio e Rimini.