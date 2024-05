Le altre partite: vana la rimonta guidata da Devoe, gara1 decisa da Notae. Verona spaventa Trapani, ma non basta

Ha avuto il tiro del sorpasso, Verona, in gara1 di semifinale del tabellone Argento, l’unica disputata ieri. Da quel momento, però, la Tezenis non ha più segnato e si è così dovuta arrendere alla favoritissima Trapani (78-71). Dopo aver toccato più volte il +11, l’ultima a 6’ dalla fine, i siciliani hanno rischiato di vanificare tutto. In quel momento infatti è iniziato lo show di Gabe Devoe, autore di 13 punti con tre canestri da tre: l’ultimo ha portato Verona sul 73-71 all’alba dell’ultimo minuto. L’americano in maglia gialloblù ha fallito il quarto centro consecutivo e ha assistito al canestro pesante di Jd Notae (23 punti) che ha dato, di fatto, l’1-0 agli Sharks. I siciliani hanno avuto comunque 5 giocatori in doppia cifra.

Oggi tutte le altre partite: nel tabellone Argento anche Fortitudo-Rieti, posticipata per evitare la concomitanza tra gara2 e la partita Bologna-Juve, originariamente entrambe in programma domani. Bologna punta su Pietro Aradori, appena votato miglior italiano del campionato, contro i laziali ai quali manca il pivot Usa Dustin Hogue, infortunatosi nel finale della gara3 vinta a Rimini.

Nel tabellone Oro, quello che interessa a Forlì, comincia anche l’altra semifinale Cantù-Udine: una sfida di grande livello in cui i brianzoli, dopo aver superato non senza qualche grattacapo Cividale (3-1 il risultato della serie), proveranno a far valere il fattore campo contro la forte formazione di Adriano Vertemati che nel primo turno ha liquidato in tre gare la Juvi Cremona.