Le formazioni giovanili riminesi. Under 17, Ruggeri spinge gli Angels a Forlì

Una vittoria e una sconfitta per le giovanili d’Eccellenza collegate a Rinascita Basket Rimini. A sorridere è l’Under 17 Angels, corsara a Forlì in un derby sempre molto sentito anche a livello di baby. Ruggeri e compagni hanno violato il Villa Romiti con il punteggio di 77-81, grazie a una partita di grande intensità e concentrazione. Il primo tempo è favorevole ai padroni di casa, che scattano sul 35-27 del 20’ grazie a Della Chiesa. Nella ripresa i clementini riescono a trovare maggior fluidità in attacco, segnano 25 punti e al 30’ rimettono tutto in gioco (52-52). Il finale è tutto degli ospiti, che vanno in vantaggio con un Ruggeri stellare e chiudono i conti con la precisione ai liberi di Ronci. Ottima prestazione collettiva contro una squadra sempre pericolosa.

Il tabellino: San Martini, Bracci 4, Capucci ne, Tassani 12, Ronci 13, Longo, Tura 3, Gnepa ne, Ciancarelli 7, Altini 3, Ruggeri 33, Ricci 6. All.: Brugè.

Niente da fare, invece, per il gruppo Under 19 Angels di coach Serra, che va subito sotto a San Lazzaro e finisce per perdere con 31 punti di scarto. Il 78-47 conclusivo nasce da un primo quarto da 24-7, col secondo che vede la Bsl allungare fino a un comodo +20 (47-27). Nel terzo quarto gli Angels rosicchiano qualche punto di svantaggio, ma negli ultimi dieci minuti San Lazzaro vola e allunga fino a oltrepassare il +30.

Il tabellino: Capelli 1, Valmaggi 8, Sankarè ne, Amaroli 2, Benzi, Baschetti 8, Macaru 5, Ka 8, Mainetti, Pennisi 2, Frisoni 9, Innocenti 4. All.: Serra.