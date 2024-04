Le Foxes non chiudono in bellezza:. Giussano si arrende anche contro il Selargius : "L’importante è che ci siamo salvate in A2"

Non chiude in bellezza il campionato il Giussano, che ha perso in casa contro il Selargius per 48-57. Poco male perché, complice la contemporanea sconfitta di Torino contro Mantova, le foxes rimangono none in classifica e si garantiscono in diritto di partecipare anche nella prossima stagione alla Serie A2. "Sono contento perché abbiamo centrato il nostro obiettivo - spiega l’allenatore Aldo Corno - da neo promossi ci siamo salvati immediatamente senza dover passare dai playout. Contro la forte squadra sarda siamo stati in partita per 30 minuti dominando a rimbalzo, poi siamo calati e abbiamo pagato cari gli errori al tiro". Pessimo il dato di 17/80 totale, con la sola Klaudia Niedzwiedzka che ha collezionato un misero 4/24. "Non avremmo segnato neanche in una vasca da bagno - dice sempre Corno - siamo scesi in campo in condizioni fisiche precarie, con Gatti menomata da una ditorsione a una caviglia e il resto della rosa stanco e fuori fase.

Il lato positivo è che grazie a una brillante prima fase di campionato abbiamo raggiunto il massimo delle nostre possibilità. Purtroppo nella seconda parte della competizione abbiamo perso tante partite perché non ci siamo mai allenati al completo".

Antonella Galimberti