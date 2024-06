Le interviste. Bassi verso l’addio: "Dobbiamo chiudere bene»

Doveva essere vittoria e vittoria è stata per San Giobbe che resta attaccato al treno salvezza grazie al larghissimo successo sulla già salva Sella Cento. "Dovevamo dare una risposta, prima di tutto a noi stessi, dopo la brutta partita di mercoledì contro Latina. Abbiamo affrontato la gara con grande intensità e impegno contro un avversario che, è chiaro, non aveva nulla da chiedere alla partita e la differenza di motivazioni si è vista". Così coach Giovanni Bassi (foto). "Però abbiamo fatto 40 minuti di grande solidità – rimarca il tecnico –. Adesso abbiamo una partita importantissima dove ci sono tante ore di allenamento, sacrificio, lacrime e per quanto mi riguarda quattro anni di lavoro. Sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare pronti".

Una penultima giornata, la prossima, da dentro o fuori, ma contro una squadra di valore. "A Nardò sarà una partita complicata con una formazione molto più fisica della nostra in quasi tutti i ruoli. Dovremo provare a colmare il gap fisico con una prova di grande impegno poi cercare di limitare le palle perse". Quella di ieri è l’ultima di Bassi in casa sulla panchina di Chiusi. A dirlo lo stesso allenatore. "Per me era l’ultima partita qui – conclude – e ci tenevo a chiudere bene. In questi quattro anni ho più ricevuto che dato. Ringrazio tutti per l’affetto". Dall’altra parte l’ex allenatore della Mens Sana, il senese Matteo Mecacci, accetta il ko: "La gara è difficile da commentare. Per noi era inutile con qualche giocatore con problemi fisici. Speriamo di recuperare qualcuno le ultime due gare. In bocca al lupo a Chiusi per lo spareggio di Nardò".

