Le interviste. Betti: "Tour de force. Dobbiamo pensare un match per volta»

Forse la migliore prova della stagione quella di ieri per la Mens Sana. "E’ stata una bella partita davvero. Una prestazione ottima dopo un primo tempo più equilibrato in cui anche Agliana aveva segnato tanto. Poi al rientro la gara è cambiata. Siamo stati molto bravi nonostante le assenze". Così coach Paolo Betti al termine del match: "Abbiamo giocato davvero di squadra. E’ uscito fuori il valore del gruppo e tutti hanno messo il loro mattoncino". Neanche il tempo per festeggiare che tra 48 ore arriva al PalaEstra il Cus Pisa (alle 20,45) mentre domenica sarà la volta della difficile trasferta di Carrara (alle 18). "Siamo all’interno di un tour de force – ha concluso Betti – pensiamo ad una gara alla volta. Testa a mercoledì con l’entusiasmo di una vittoria preziosa. Mercoledì sera contro Pisa non sarà facile ma sapremo che potremo contare sui nostri tifosi, anche ieri presenti in grandi numeri. In questa categoria è un lusso avere tifosi così".