Le interviste. Coach Bassi:: "Secondo tempo di grande livello»

Coach Bassi al termine della partita: "Non so se si può dire quello che ho detto nell’intervallo – ha commentato l’allenatore parlando di come ha cambiato la partita fra un tempo e l’altro –... Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti che non potevamo essere quelli del primo tempo. Non parlo di pallacanestro, parlo di energia, di voglia, di determinazione. Questo è cambiato nel secondo, le palle vaganti sono diventate tutte nostre, abbiamo fatto un secondo tempo di grande livello". La sconfitta di Nardò permette ai Bulls di affiancarli al secondo posto. Lo scontro diretto del 5 giugno sarà decisivo: "Siamo tutti stanchi, noi nelle ultime partite abbiamo anche cercato di gestire i minutaggi, tenendo tutti ad un massimo di venticinque minuti – ha spiegato Bassi –. I ragazzi sono bravi ad accettare di lavorare senza contatti e fare le cose senza nemmeno provarle. Il fatto che Nardò abbia perso ci dà energia, ma da qui alla fine è una sfida mentale, può succedere ancora di tutto, lo dimostrano i risultati delle altre partite. Ora pensiamo a Latina, poi penseremo alle altre". Soddisfatto anche Tilghman, mvp della serata: "Nel secondo tempo siamo stati molto bravi, siamo stati più fisici, abbiamo giocato insieme – ha detto il play americano –, ci siamo passati meglio la palla, siamo stati molto più squadra. Abbiamo segnato i tiri aperti e abbiamo ottenuto la vittoria".