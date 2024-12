Le interviste. Coach Evangelisti:: "I ragazzi non hanno mai mollato»

C’è grande delusione in casa Virtus per la sconfitta casalinga contro Empoli, l’ennesima in volata subita dai rossoblù. A parlare è il coach della Stosa Marco Evangelisti che però plaude alla prova di carattere dei suoi. "È stata una bella partita da entrambe le parti. Ha vinto la squadra ospite per episodi – commenta Evangelisti – Noi siamo stati un po’ meno bravi di loro sul lavoro sporco, su qualche rimbalzo di troppo concesso o su qualche difesa durante i 40’. La differenza è che noi ogni canestro ce lo siamo sudato mentre dei loro 94 punti una quindicina almeno glieli abbiamo quasi regalati noi su disattenzioni o poca lucidità". E ancora. "I ragazzi però non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino alla fine. Empoli è una squadra forte, allenata benissimo e molto solida mentalmente. Peccato – conclude il coach – perché perdiamo di nuovo, ci avevamo creduto fino alla fine e siamo stati puniti da due giocate di due grandi giocatori".