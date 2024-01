Le interviste: coach Tozzi. "Gruppo e allenatore sono nuovi. Vincere è ancora più importante»

Al PalaOrlandi ieri sera ha fatto festa la Vismederi Costone di coach Maurizio Tozzi, capace di mantenere in favori del pronostico e di giocare una gara concreta contro un avversario che a lungo ha dato del filo da torcere. "Era un trofeo a cui tenevamo – le parole dell’allenatore del Costone dopo aver alzato il trofeo – che tra l’altro abbiamo avuto l’onore di organizzare. Siamo un gruppo nuovo con un allenatore nuovo per cui vincere è ancora più importante".

Ma non è stato facile spezzare la resistenza degli aretini, in gara fino a pochi minuti dalla sirena finale. "Come avevo detto dopo la netta vittoria su Valdisieve di sabato sera, contro la Fides Montevarchi – prosegue Tozzi – sarebbe stata invece una gara completamente diversa, sia per l’ottimo livello degli avversari, a cui tra l’altro mancava un elemento importante come Sereni, sia perché due gare in 24 ore sono complicate da gestire a questo livello in termini di energie. Non siamo stati dunque brillantissimi, ma ci siamo adattati ad una partita fisica e molto dura".

E ancora: "Sono contento di averla vinta così perché a mio avviso era il momento di scrollarsi di dosso la nomea della schiacciasassi che vince sempre le partite nettamente. Siamo stati bravi a portarla a casa in questo modo dimostrando di essere una squadra solida, che sa anche sporcarsi le mani e portando a casa un trofeo a cui, ripeto, tenevamo come teneva la società". Adesso però non c’è tempo per godersi la vittoria molto a lungo visto che giovedì sera alle 21 Ondo Mengue e compagni saranno di scena a Livorno. "Il calendario nel mese di gennaio è particolarmente fitto ma lo sapevamo – ha concluso Tozzi –. Giocheremo giovedì sera per altro in casa di una squadra come l’Us Livorno che sia in Coppa Toscana che in campionato ci ha dato del grosso filo da torcere. Per cui sarà già una sfida molto difficile". Per quanto riguarda i premi personali, l’ala Vladyslav Radchenko è stato eletto miglior Under23 della due giorni di sfide mentre l’mvp della Final4 di Coppa Toscana è stato Ferdinando Nasello, autore ieri di 18 pesantissimi punti. Un premio speciale anche al play Alessandro Banchi, decisivo nel momento in cui Montevarchi era andata avanti.

Guido De Leo