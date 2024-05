Le interviste: il dg Caliani. "La Mens Sana è partita di rincorsa. Limiti superati con l’amore incondizionato»

La stagione della Mens sana è andata in archivio con il ko all’ultimo atto ma ciò non toglie nulla della bellissima annata che i biancoverdi di coach Betti hanno giocato riavvicinando i tifosi dopo anni avari di soddisfazioni. Uno dei grandi artefici della Mens Sana nata dalle ceneri del secondo fallimento del 2019 è il dg Riccardo Caliani che ha affidato a Fb una analisi della stagione conclusa. "E’ stata speciale– le parole del dirigente –. Siamo partiti di rincorsa, come purtroppo troppo spesso ci è capitato. Senza una programmazione ma guardandoci negli occhi con gli altri dirigenti, collaboratori e staff. Abbiamo allestito la squadra provando a fare il meglio possibile. Abbiamo chiesto a tutti di sacrificare qualcosa di loro per la nostra maglia, provando a spiegare cosa abbiamo l’onore di rappresentare. Con il passare dei mesi abbiamo capito di poter fare qualcosa di importante. Siamo cresciuti insieme ma non mi aspettavo che riuscissimo a compiere un percorso del genere".

La crescita della squadra è andata a braccetto col ritorno di una grande passione. "L’amore incondizionato ci ha spinto oltre i nostri limiti. Alzare gli occhi e vedere tanta gente al palasport ci ha fatto capire cosa avevamo riconquistato. C’è voluto tempo e sacrificio in questi cinque anni per ricreare un qualcosa del quale essere orgogliosi. Un ringraziamento a tutti i nostri dirigenti, agli sponsor che hanno deciso di supportarci, alla squadra ed allo staff per aver dato sempre tutto per il bene collettivo. Grazie ai ragazzi del settore giovanile. Grazie a quelli che ci hanno aiutato con gli allenamenti, ma anche a coloro che hanno onorato la nostra maglia nei vari campionati e colorato le nostre tribune durante le partite. Infine, grazie ai nostri tifosi (foto), a Io Tifo Mens Sana e tutti gli altri".