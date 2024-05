Le interviste. Il Mvp: "Ho dato il massimo». Prosek:: "Sfida molto dura»

"Sono contento della nostra prestazione, siamo stanchi ma felici". Questo il commento a caldo di Vladyslav Radchenko, l’indiscusso mvp di gara-3. "Dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti per la prossima partita. Dobbiamo fare del nostro meglio, come abbiamo fatto oggi, poi vediamo – ha detto ancora Radchenko –. Ho cercato di dare il massimo, come tutti i miei compagni. Ci siamo impegnati tantissimo e l’abbiamo portata a casa. È ancora presto, dobbiamo ancora impegnarci tanto – ha concluso –. Mercoledì dovremo ripetere questo tipo di partita. Poi si vedrà". Vietato quindi alzare le mani dal manubrio in casa Costone.

Diverso l’umore dalla parte opposta, dove ha parlato Gianluca Prosek, reduce da una prestazione eufemisticamente non positiva. "Ero reduce da un attacco di febbre tra gara-1 e gara-2 ma non voglio accampare scuse – ha detto il centro italoceco –. È stata una partita molto dura ed equilibrata, lo sapevamo: quando una squadra va in vantaggio l’altra fa sempre un grande sforzo e recupera. Loro sono forti a rimbalzo, Radchenko ha braccia lunghissime. È molto difficile. Gli errori ai liberi sono stati troppi – ha proseguito –. Da qui a mercoledì dovremo lavorare tantissimo per esercitarci. Non so cosa succede, anche chi li sbaglia meno stasera ha commesso errori dalla lunetta. Da parte nostra di dobbiamo svegliare, prendere quello che di buono abbiamo fatto in questa partita e mettercela tutta mercoledì. Vedere così tanta gente è stato bellissimo e ci ha aiutato tantissimo – ha concluso –, spero vengano anche in gara-4 così da poter allungare la serie".

