Le Mura è d’argento. Il Nico troppo forte

Acqua dell’Elba Nico 63Green Le Mura Spring 51

ACQUA DELL’ELBA NICO BASKET: Nerini 3, Tongiorgi, Salvestrini 4, G. Modini 1, Montiani 16, A. Modini 4, Vaccaro, Pini 11, Bargiacchi, Gigliotos 20, G. Rastelli 4, Traoré. All.: F. Rastelli.

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 7, Caredio, Tessaro 8, Morettini 4, Valentino 7, Masini, Chiti 2, Michelotti 10, Papa 6, Cherkaka 7. All.: Ferretti.

Arbitri: Barbanti e Liverani.

Note: parziali 17-12, 35-24, 48-34.

LUCCA - Il Green Le Mura si arrende in finale al Nico Basket che, in semifinale, aveva battuto Number 8 Massa; mentre le biancorosse di coach Ferretti avevano avuto la meglio, sabato, contro Prato, per 58 a 48. Dunque solo argento e niente coppa.

Le Mura si presenta alla final four di "Coppa Toscana - Trofeo Lorenzo Lunghi", rimaneggiato, con le assenze di Maffei, Dianda e Cerri, alle quali, nelle ultime ore, si sono aggiunte anche Geremei, Rapè e Tessaro. Coach Ferretti schiera, comunque, in entrambe le gare un buon roster.

Il primo quarto della finale vede partire meglio Nico Basket che chiude in vantaggio per 17-12. Le biancorosse provano ad inseguire, nonostante le importanti individualità delle avversarie che, anche nel secondo tempino, riescono a mettere a segno punti pesanti, andando a riposo sul 35-24.

Al rientro, dopo l’intervallo lungo, il Green Le Mura Spring prova a rimanere nella scia del Nico che, però, continua ad allungare e chiude il periodo sul 48-34. Nell’ultimo quarto il roster di Rastelli riesce a gestire bene il rassicurante vantaggio e porta a casa il trofeo. Alle ragazze di coach Ferretti va, comunque, un plauso, perché, fino alla fine, nonostante le numerose assenze, ci hanno provato; ma Nico si è dimostrato un avversario difficile da battere.

"E’ stata una partita – ha commentato a fine gara coach Ferretti – che non è andata nel verso in cui doveva andare. Ma le ragazze si meritano un applauso per quello che hanno fatto vedere, nonostante le difficoltà. E’ un ottimo secondo posto".

Alessia Lombardi