Le news. Prifits spera di recuperare Uglietti

Continuano gli allenamenti della Unahotels in vista della sfida di domenica, quando alle 19 al ‘PalaBigi’ arriverà l’Estra Pistoia che è reduce dalla sorprendente vittoria sulla Reyer Venezia. Per l’occasione coach Priftis spera di poter contare sul ritorno di Uglietti. L’esterno dei biancorossi, fermatosi lo scorso 14 ottobre al termine della gara con Milano per una microfrattura al mignolo destro, ha ripreso l’attività al fianco dei compagni indossando un mini tutore per proteggere l’arto. Queste ultime sessioni di allenamento saranno fondamentali per capire se l’ex Napoli e Treviso potrà già essere in campo tra due giorni – anticipando leggermente i tempi di recupero iniziali – oppure se in maniera più prudente si sceglierà di buttarlo nella mischia solo alla prossima, nell’importante sfida contro la Bertram Tortona dell’ex Candi. Il suo momento di stop è comunque ormai agli sgoccioli e Reggio potrà presto contare nuovamente sull’energia e sulla preziosa attitudine difensiva che porta in dote il classe ’94 nativo di Torino.